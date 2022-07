Die Deutsche-Bank-Fondstochter DWS hat im Frühjahr wegen der Börsenunsicherheiten infolge des Ukraine-Kriegs unter dem Strich weniger Gewinn erzielt. Das Konzernergebnis schrumpfte im zweiten Quartal um rund zehn Prozent auf 155 Millionen Euro, wie der Vermögensverwalter am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Der bereinigte Vorsteuergewinn legte dagegen um elf Prozent auf 273 Millionen Euro zu. Die Erträge stiegen um sieben Prozent auf 671 Millionen Euro. An ihrem Ausblick für das laufende Jahr hielt die Fondsgesellschaft fest.