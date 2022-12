In den vergangenen Jahren sind Finanzinvestoren zu den Königen des Kapitalismus aufgestiegen. Dank der niedrigen Zinsen kauften sie Firmen en masse. Allein im vergangenen Jahr schlossen sie Deals im Wert von mehr als 2000 Milliarden Dollar ab. Das entspricht der Wirtschaftsleistung Italiens, der achtgrößten Volkswirtschaft der Welt, ein neuer Rekord. Inzwischen gibt es in Europa mehr Unternehmen in Private-Equity-Hand als an der Börse.