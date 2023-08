Nur 18 Prozent der Fälle werden offiziell untersucht

Laut der Befragung zeigen 39 Prozent der Arbeitgeber zumindest eine informelle Reaktion. Offiziell folgt allerdings nur bei 18 Prozent eine unternehmensinterne Untersuchung mit Konsequenzen für die Verantwortlichen.

Das könnte längst anders aussehen, sagt Hensgens. Bereits seit 2006 gilt das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG), das Bürger und die Wirtschaft dazu verpflichtet, niemanden aufgrund der sexuellen Identität und des Geschlechts zu benachteiligen. Auch die Einführung des dritten positiven Geschlechtseintrags "divers" hat seit 2018 Auswirkungen auf die Rechte von nicht-binären Menschen, also Menschen, die sich weder als männlich noch weiblich identifizieren. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem entsprechenden Urteil deutlich gemacht, dass auch sie durch den Gleichheitsartikel im Grundgesetz vor Diskriminierung aufgrund des Geschlechts geschützt sind. Doch es hapert an der Umsetzung.

AbInbev distanziert sich von Transgender-Influencerin

Wie weit die Gesellschaft von den Pflichten des AGG noch entfernt ist, zeigt die Reaktion auf ein Video, das eine Transgender-Influencerin in sozialen Netzwerken aufgenommen hatte – und in dem Dosen von der Marke Bud Light beworben wurden. Dylan Mulvaney (26) hatte Anfang April eine Zusammenarbeit mit der Biermarke des Brauerei-Riesen AbInbev öffentlich gemacht. In einem Video wirbt sie – verkleidet als Charakter Holly Golightly aus dem Film "Frühstück bei Tiffany" – für die Marke. Auf die Dosen war ihr Konterfei gedruckt worden.

Das sorgte vor allem unter Republikanern für Entsetzen und einen Aufruf, das Bier zu boykottieren, was zu einem massiven Einbruch des Absatzes führte und Bud Light seinen größten Marktanteil kostete. Der Vorstandsvorsitzende von Anheuser-Busch InBev mit einem eigenartigen Eiertanz.

Michel Doukeris (50) gab an, Grund für die Boykottaufrufe seien "Fehlinformationen in den sozialen Medien" und distanzierte sich von der Influencerin. Es habe sich gar nicht um eine offizielle Bud-Kampagne gehandelt. Man habe auch nicht vorgehabt, die Holly-Golightly-Dosen in den Verkauf zu bringen. Alissa Heinerscheid, im Topmanagement zuständig für das Marketing und mit dem Versprechen angetreten, das Image der Biermarke zu entstauben, musste den Konzern bereits verlassen. Queeres Marketing ja – aber nur, wenn der Umsatz stimmt.

Was Führungskräfte tun können

Wichtiger als kurzlebige PR-Aktionen ist laut Indeed-Chef Hensgens, dass Firmen im Alltag überprüfbar an sich arbeiten, indem sie beispielsweise Zeit, Geld und Treffpunkte für die LGBTIQ+-Community zur Verfügung stellen. "Die queere Community sollte sich vernetzen können und etwa einen geschützten Raum zum Austausch bekommen", sagt er.

Eine Studie der Universität Bielefeld zeigt etwa, dass ein Drittel aller queeren Menschen ihre wahre Identität am Arbeitsplatz verheimlicht. Das zehre erheblich an den Kräften, wirke sich auch auf die Leistungen und damit auf die Karriere aus, sagt Hensgens. "Es ist also auch wirtschaftlich betrachtet extrem wichtig, offen und divers zu sein." Unternehmen sollten nicht nur bei der Einstellung von Mitarbeitern auf Diversität achten. "Vielmehr muss an der eigenen Unternehmenskultur gearbeitet werden, dann kommt die Diversität fast von allein", sagt er.