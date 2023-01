Die Enthüllung zu Morrells Vergütung kommt für Disney zu einer Unzeit. Der Konzern steht derzeit sowieso schon im Fokus aktivistischer Investoren wie Nelson Peltz (80), der die Höhe der Managervergütung als "übertrieben" bezeichnet hatte. Peltz kämpft derzeit mit seinem Hedgefonds Trian, der einen rund 900 Millionen schweren Anteil an Disney hält, um einen Sitz im Verwaltungsrat und will sich nun offenbar direkt an die Investoren wenden.

Disney habe sich "verirrt, was zu einer rapiden Verschlechterung seiner finanziellen Leistungsfähigkeit geführt hat", erklärte Peltz. Trian dringt auf harte Kostenschnitte und operative Verbesserungen. Dabei hatte Disney bereits im vergangenen November ein Sparprogramm angekündigt, das unter anderem einen Einstellungsstopp vorsieht.