Abschied aus Geschäftsführung Drogeriekönig Dirk Roßmann übergibt Führung an Sohn Raoul

Dirk Roßmann, Gründer einer der größten Drogerieketten in Europa, zieht sich aus der Geschäftsführung zurück und übergibt die Führung an seinen Sohn Raoul. Künftig will sich der milliardenschwere Senior auf die Schriftstellerei konzentrieren.