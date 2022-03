Trotz der 400 Auflagen Brandenburg rechnet mit Start der Tesla-Produktion noch im März

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hält es für möglich, dass US-Elektroautobauer Tesla noch in diesem Monat die Produktion in Grünheide aufnehmen kann. Der Bau der Fabrik wurde am Freitag unter Auflagen genehmigt.