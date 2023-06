Im Volkswagen-Abgasskandal ist der frühere Audi-Chef Rupert Stadler (60) als erster Spitzenmanager wegen Betrugs verurteilt worden. Stadler erhalte eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten, verkündete das Landgericht München am Dienstag. Damit blieb die Strafkammer in der Mitte des bereits mit Stadler und der Staatsanwaltschaft vereinbarten Rahmens von anderthalb bis zwei Jahren. Die ebenfalls vereinbarte Geldauflage von 1,1 Millionen Euro müsse der 60-Jährige teils an die Staatskasse und teils an mehrere gemeinnützige Organisationen zahlen.