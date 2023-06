Wie konnte Lutz sich den Verkehrsminister derart gefügig machen? Warum liefert die Deutsche Bahn in vielerlei Hinsicht nur zweitklassige Dienstleistungen ab? Und was heißt das für die Zukunft des Schienenverkehrs in Deutschland? Darüber informiert in diesem Podcast Michael Machatschke, langjähriger Bahn-Kenner des manager magazins, im Gespräch mit Chefredakteur Sven Clausen.