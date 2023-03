Eon ist ein zentraler Akteur, um die Energiewende in Deutschland zu schaffen. Kein Konzern in Deutschland verfügt über mehr Kompetenz und Finanzkraft für den dringend benötigten Ausbau der Verteilnetze. Und den braucht es, um den regenerativ erzeugten Strom demnächst durch die Republik zu schicken. "Was jetzt passiert, befeuert alle unsere Geschäftsfelder", sagte Birnbaum unlängst im Interview mit dem manager magazin .