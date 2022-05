Die Familie Haniel setzt wieder ein Familienmitglied an die Spitze ihres Unternehmens. Maximilian Schwaiger wird nach Informationen des manager magazins Ende April 2023 neuer Aufsichtsratsvorsitzender. Schwaiger soll Doreen Nowotne folgen, die seit 2020 als erste familienfremde Managerin die Beteiligungsholding aus dem Aufsichtsrat lenkt. Ihren entsprechenden Plan stellte Nowotne der Gesellschafterversammlung Haniels am 30. April vor. Dass er umgesetzt wird, gilt als Formsache.

Der Plan ist ein Beleg für die Sonderrolle der Franz Haniel & Cie. GmbH in der deutschen Wirtschaft. Die Familie ist bereits seit 1756 unternehmerisch aktiv und hatte sich bereits als Holding verschiedener Firmenbeteiligungen etabliert, als es die weltweit inzwischen stürmisch gewachsene Branche der Private-Equity-Gesellschaften noch gar nicht gab. Veraltete Prozesse und träge Strukturen hatten nach der Jahrtausendwende dann aber den Niedergang Haniels eingeleitet - so dass die Familie die ehemalige Private-Equity-Managerin Nowotne zur Generalüberholung und Professionalisierung des Geschäftsmodells anheuerte. Mit der Beförderung Schwaigers betont Haniel nun wieder die Rolle der Familie. Schwaiger arbeitet seit 14 Jahren bei dem Dax-Konzern und Autozulieferer Continental.

Nowotne hat zusammen mit dem neuen Vorstandsvorsitzenden Thomas Schmidt das Beteiligungsportfolio Haniels aufgeräumt, Hierarchieebenen ausgedünnt und die eigenen Managerinnen und Manager in den Leistungswettkampf mit den großen Finanzinvestoren geschickt. Inzwischen umfasst Haniels Portfolio Beteiligungen etwa am Matratzenversender Emma oder dem Baustellen-Dienstleister Bauwatch. Hinzu kommt eine Beteiligung am Elektronik-Händler Ceconomy (MediaMarkt, Saturn) von rund 20 Prozent.