Die Milliardärsfamilie Mistry ist bekannt für ihre Verbindung zur Tata Group. Shapoor Mistry (59) vertritt die Familie in der Holdinggesellschaft Tata Sons. Als älterer Bruder des 2022 bei einem Autounfall verstorbenen, wesentlich bekannteren Cyrus Mistry hält er nun 18,5 Prozent der Aktien von Tata Sons, was zu dem hohen Vermögen der Familie führt. Diese Beteiligung an Tata erwarb der Großvater der Familie, Pallonji Mistry, bereits 1930.

Der verstorbene Cyrus wurde vom "Economist" einst als "wichtigster Industrieller sowohl in Indien als auch in Großbritannien" bezeichnet. In den 90er-Jahren übernahm der die Leitung des Unternehmens Shapoorji Pallonji & Co., das in den Bereichen Öl und Gas, Marine sowie Eisenbahn aktiv ist. Auch leitete er alle großen Tata-Unternehmen, darunter Tata Steel, Tata Motors und Tata Consultancy Services – übrigens als erster Konzernchef, der nicht aus der Gründerfamilie kam. Er wurde dann jedoch nach nur wenigen Jahren von Tata-Group-CEO Ratan Tata (85) entlassen, es folgte ein jahrelanger Gerichtsstreit.