Für frisches Spitzenpersonal hat Rabe in den vergangenen Monaten immerhin schon sorgen lassen und die Personalberatung EgonZehnder ausdrücklich gebeten, dabei vor allem nach weiblichen Topkräften zu suchen. Das Ergebnis: Demnächst wird wohl als neue CFO und Glatz-Ersatz eine Fachfrau aus der Kosmetikbranche zu RTL Deutschland stoßen. Als neue Personalchefin soll eine Managerin aus der zweiten Führungsebene einer Burda-Beteiligung kommen, die sich in ihrem Berufsleben allerdings auch noch nicht intensiv mit redaktionellen Inhalten auseinandergesetzt hat.

Baustellen im Ausland

Rabe ist ein Chef, der eigentlich gern delegiert, sich aber, wenn seine strategischen Ideen nicht aufzugehen drohen, mit umso mehr Verve ins Getümmel stürzt - bislang meist auch mit ökonomischem Erfolg. Bei RTL Deutschland wird er in den nächsten Wochen vor allem damit beschäftigt sein, seinen Sparplan aufzusetzen und sich und sein neues Spitzenpersonal ansonsten erst einmal mit dem Innenleben von RTL Deutschland vertraut zu machen - klassisches Onboarding.

Wer sich bewährt, kann auf einen weiteren Aufstieg binnen Jahresfrist hoffen. Länger will Rabe, der nebenbei auch noch den Aufsichtsrat des schlingernden Dax-Konzerns Adidas leitet, den Dreifachjob aus Konzernchef, RTL-Gruppenchef und RTL-Deutschlandchef ungern machen, ließ er intern wissen.

Schließlich steht er auch an anderen Stellen im Bertelsmann-Reich vor echten Baustellen. Um den großen Plattformen wie Netflix oder Amazon etwas entgegenzusetzen, will er selbst auch möglichst große Einheiten schaffen. Im Buchgeschäft etwa ist Bertelsmann mit Penguin Random House schon Marktführer. Mit dem Kauf des US-Rivalen Simon & Schuster für knapp 2,2 Milliarden Dollar will Rabe die Position noch ausbauen. Die Bedenken der Behörden in den USA allerdings scheinen beträchtlich, Anfang August sprach sich auch Star-Autor Stephen King (74) in dem Kartellverfahren gegen den Zusammenschluss aus.