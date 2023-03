Podcast Die GenZ-Versteher – wie eine Generation zum Geschäftsmodell wird

Die Jagd auf die jungen Talente nimmt zum Teil irre Züge an. Eine neue Beraterbranche verspricht den Arbeitgebern Abhilfe. Dieser Podcast informiert, was diese selbst ernannten Expertinnen und Experten wirklich können und was sich daraus für Generationenkonflikte in Unternehmen lernen lässt.