Jetzt steht diese ganze glitzernde Wachstumsstory in Zweifel – wegen der nahenden Rezession, aber auch wegen offensichtlicher Mängel am alten Geschäftssystem. Wie Hecker & Konsorten ihre Firma retten wollen und was die Probleme des deutschen Milliarden-Fintechs über den Zustand der gesamten deutschen Fintech-Branche verraten, darüber informiert in diesem Podcast mm-Korrespondentin Katharina Slodczyk im Gespräch mit Sven Clausen.