Finanzsystem hat sich verändert Die Angst vor dem Aktien-Crash

Die Bewertungen am Aktienmarkt sind so hoch wie seit dem Jahr 2000 nicht mehr. Zinserhöhungen und das Ende des billigen Geldes sind in Sicht. Zugleich hat sich das Finanzsystem verändert: Banken haben weniger und Hochfrequenzhändler mehr Gewicht. Anleger sollten sich auf einen Stresstest vorbereiten.

Ein Originaltext aus dem "Economist"