Digitalisierung stärkt USA und China - und fegt Deutschland aus den Top 100

Der Abstieg von Corporate Germany an den weltweiten Börsen hat vor allem einen Grund: Die Digitalisierung bestimmt immer mehr Bereiche der weltweiten Wirtschaft - und bei digitalen Technologien spielen deutsche und europäische Unternehmen keine bestimmende Rolle. Unangefochtener Weltmarktführer sind die Big-Tech-Unternehmen aus den USA. In den Vereinigten Staaten fließt außerdem mehr Geld in junge Tech-Unternehmen, so dass Übernahmemaschinen wie Oracle oder Salesforce aus einem breiten Angebot schöpfen können. Zwar hat auch Deutschland in den vergangenen Jahren eine lebendige Gründerbranche entwickelt, doch für den Sprung unter die Top 100 ist es für die meisten von ihnen noch ein sehr weiter Weg.

"Der Digitalisierungstrend hat das Gewicht Deutschlands und Europas an den Weltbörsen schrumpfen lassen", sagt Henrik Ahlers, Vorsitzender der Geschäftsführung von EY. Vor der Finanzkrise Ende 2007 kamen noch 46 der 100 wertvollsten Unternehmen der Welt aus Europa. Inzwischen sind es nur noch 16: Das wertvollste europäische Unternehmen, der Schweizer Lebensmittelriese Nestlé, belegt im weltweiten Ranking Platz 20.

"Die schwache Aufstellung Europas und Deutschlands im Technologiesegment sollte uns zu denken geben", kommentiert Ahlers." Die USA profitierten im Vergleich zu Europa von einer höheren Risikobereitschaft amerikanischer Unternehmensgründer sowie deutlich besseren Finanzierungsbedingungen: "Vor allem in den USA ist es jungen Unternehmen in den vergangenen Jahrzehnten gelungen, völlig neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und damit ganze Branchen zu revolutionieren. Europa hat in diesen Bereichen Nachholbedarf."

Tesla gilt als Tech, VW und Mercedes eher nicht

Als Gestalter des technologischen Wandels spielten neben den USA allenfalls noch asiatische Konzerne eine Rolle – europäische Konzerne hingegen kaum, so der EY-Chef.

Auch frühere Schwergewichte wie die deutschen Autobauer müssen sich inzwischen mit Plätzen in den hinteren Reihen begnügen. Volkswagen (148), Mercedes (225) und BMW (289) sind zusammengenommen an der Börse weniger Wert als der US-Autobauer Tesla (Rang 6), der im Gegensatz zur deutschen Konkurrenz an der Börse auch als Technologieunternehmen gesehen und damit deutlich höher bewertet wird.

147 US-Konzerne unter den Top 300 - und nur 10 aus Deutschland

Um zu erfassen, welche Industrienationen sich inzwischen weit vor Deutschland geschoben haben, lohnt ein Blick auf die erweiterte Liste der Top 300 Unternehmen. Unter den 300 teuersten Unternehmen der Welt kommt fast jedes zweite aus den USA (147). Auf dem zweiten Rang rangiert China mit 39 Konzernen. Auf Rang 3 und 4 folgen Frankreich und Großbritannien mit jeweils 13 Global Playern, auf Platz 5 und 6 dann Kanada und Japan mit jeweils 11 Unternehmen. Deutschland belegt im Top 300 Ranking lediglich den siebten Rang mit aktuell 10 Unternehmen, drei weniger als noch vor einem halben Jahr.

Zu diesen zehn deutschen Unternehmen unter den Top 300 zählen SAP (113), Deutsche Telekom (120), Volkswagen (148), Siemens (152), Allianz (162), Merck (176), Mercedes (225), Bayer (241), Siemens Healthineers (246) und BMW (289).

In der Vergangenheit gehörte noch der Industriegase-Anbieter Linde zu den Börsenschwergewichten aus Deutschland, Linde ist inzwischen deutlich mehr wert als SAP. Doch seit der Fusion mit dem US-Konkurrenten Praxair hat Linde seinen Hauptsitz in Irland, der Linde-Chef führt aus den USA.

Big Tech dominiert das Ranking - auch nach dem Kursrutsch

Trotz des Kursrutsches im Tech-Sektor um knapp 30 Prozent seit Jahresbeginn bleibt die Technologiebranche der mit Abstand wichtigste Sektor im weltweiten Börsenwert-Ranking. 23 Tech-Unternehmen sind in den Top 100 vertreten. Diese bringen es auf eine Börsenbewertung von rund 14,3 Billionen Dollar, fast doppelt so viel wie die 20 platzierten Unternehmen aus der Konsumgüterbranche. Auf Rang 3 folgt das Gesundheitswesen, die 18 Unternehmen aus diesem Sektor bringen es insgesamt auf 4,3 Billionen Dollar Börsenwert. Auf Rang 4 folgt dann bereits der Energiesektor mit 3 Billionen Euro – die einzige Branche, deren Unternehmen im ersten Halbjahr 2022 Zugewinne verzeichnet haben (im Schnitt 19 Prozent).