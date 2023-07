Die Übergangszeit bis zur endgültigen Einstellung von "Einkaufaktuell" zum kommenden April gebe Geschäftskunden die Möglichkeit, ihre Werbestrategie anzupassen, erklärte DHL. Auch Druckereien hätten so Zeit, sich auf die Veränderung einzustellen.

Die seit dem 1. Juli 2023 unter dem Namen DHL Group firmierende ehemalige Deutsche Post hatte 2003 damit begonnen, "Einkaufaktuell" an Verbraucher zu verteilen. Jeden Samstag wurde die gebündelte Prospektwerbung an bis zu 18 Millionen Haushalte in Deutschland zugestellt. Im April ist dann Schluss.