Acht Finanzinvestoren wollen Insidern zufolge bei der Fußball-Bundesliga einen Fuß in die Tür bekommen. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL), die eine Beteiligung von bis zu 20 Prozent an den in- und ausländischen Vermarktungsrechten der Bundesliga verkaufen will, habe die Beteiligungsgesellschaften CVC, KKR, EQT, Blackstone, Advent, Bain Capital, Bridgepoint und Silver Lake zu Gesprächen eingeladen, die in der nächsten Woche abgeschlossen werden sollen, sagten vier mit dem Verkaufsprozess vertraute Personen am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. Weitere Interessenten könnten aber noch dazukommen, sagte ein Insider. Das Fachmagazin "kicker" nannte auch den Formel-1-Eigentümer Liberty Media als Interessenten.