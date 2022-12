Nach nur einem Jahr DFL-Chefin Donata Hopfen muss gehen

Nach den Plänen der DFL sollen sich Finanzinvestoren mit bis zu 20 Prozent an einer Firma zur Verwertung der nationalen und internationalen Medienrechte an der Bundesliga beteiligen. Das könnte bis zu 3,6 Milliarden Euro bringen. Mindestens sieben Private-Equity-Firmen haben sich bereits beworben, der Prozess kommt aber nicht recht in Fahrt, wie Reuters berichtet hatte. Die DFL braucht für den Verkauf eine Zweidrittelmehrheit unter den 36 Erst- und Zweitligisten. Ein Verkaufsprozess nur für die Auslandsrechte - noch unter Seifert - war am Widerstand der Klubs gescheitert.