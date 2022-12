Podcast Deutschlands neues Geschäftsmodell – haben wir die richtigen Führungskräfte?

Das manager magazin hat Theodor Weimer und Bettina Orlopp als beste Manager Deutschlands ausgezeichnet. Was die beiden besonders macht und was sich von ihnen lernen lässt, um in schwierigen Zeiten die richtigen Entscheidungen zu treffen, darüber informiert dieser Podcast.