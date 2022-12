Batterierohstoffe aus Recyclingmaterial dürften in den 2030er Jahren nicht mehr als 10 Prozent des gesamten Rohstoffbedarfs in Europa decken können, gab der Verband der Automobilindustrie (VDA) zu bedenken. "Wir brauchen Rohstoffpartnerschaften und Handelsabkommen, eine politische Flankierung der Investitionen in strategische Rohstoffprojekte, zum Beispiel durch Risikokapital in junge Rohstoffprojekte", sagte VDA-Geschäftsführer Andreas Rade.