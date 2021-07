"Drittbankvereinbarung" erspart Vonovia Milliardenlast So umgeht Vonovia die Grunderwerbsteuer

Deutsche Wohnen bestätigt, wovor Kritiker bereits gewarnt haben: Wenn der Verkauf des Immobilienkonzerns an Vonovia durchgeht, entgehen den Ländern Steuern in Milliardenhöhe. Der Deal der Wohnungsriesen ist an neue Regeln angepasst, die seit 1. Juli gelten.