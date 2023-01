Ausstand ab Donnerstagabend Verdi ruft zu bundesweiten Streiks bei der Post auf

Der Verbraucher in der Bundesrepublik müssen wegen eines Streiks mit Verzögerungen bei Briefen und Paketen der Deutschen Post rechnen. Die Gewerkschaft Verdi rief am Donnerstag zu bundesweiten Protesten auf, die noch am Donnerstagabend beginnen sollten. Zuvor war auch die zweite Runde der Tarifverhandlungen zwischen dem Bonner Konzern und der Gewerkschaft ohne greifbare Ergebnisse geblieben. "Die Beschäftigten in den Betrieben werden nun eine klare Antwort geben und ihren Forderungen mit Streiks Nachdruck verleihen", sagte Verdi-Verhandlungsleiterin Andrea Kocsis. Die Post kündigte an, in der dritten Verhandlungsrunde am 8. und 9. Februar ein Angebot auf den Tisch legen zu wollen.