Bei der ersten Verhandlungsrunde am 6. Januar lagen die Positionen noch weit auseinander. Der Post-Vorstand hält die Forderung der Gewerkschaft für unrealistisch.

Verdi-Vertreterin Kocsis sagte vor der zweiten Runde, man werde bei den Verhandlungen "in die Tiefe" einsteigen. Die Post habe klargemacht, dass sie an einer sehr langen Vertragslaufzeit interessiert sei – und zwar bis Mitte 2025. Verdi will einen einjährigen Tarifvertrag. Man erwarte einen großen Schritt nach vorn, sagte Kocsis. Bei der Post seien rund 140.000 der 160.000 Tarifbeschäftigten in Entgeltgruppen eingruppiert, in denen das Monatsgrundentgelt zwischen 2108 und 3090 Euro brutto betrage. Gerade diese Beschäftigten seien "im besonderen Maße von der hohen Inflation betroffen". Ohne eine kräftige Lohnerhöhung drohe ihnen ein Reallohnverlust.