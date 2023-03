Für die Post würde ein unbefristeter Arbeitskampf zur Unzeit kommen, sinken doch Sendungsmengen und Gewinne in ihrem deutschen Briefgeschäft. Trotzdem hatte der Bonner Konzern 2022 ein Rekordjahr erzielt – dies gelang aber nur dank des boomenden Auslandsgeschäfts. Der scheidende Post-Chef Frank Appel erhöhte die Dividende für 2022 und weitete das laufende Aktienrückkaufprogramm aus. Mit der Sonderkonjunktur für die Logistiker und dem Rekordkurs ist es jedoch erst einmal vorbei. Im laufenden Jahr muss die Post steigenden Preisen und der eingetrübten Konsumstimmung Tribut zollen.

Verdi-Forderung würde Deutsche Post eine Milliarde Euro kosten

Die Forderungen der Gewerkschaft entsprächen einer Mehrbelastung von rund einer Milliarde Euro pro Jahr für den Konzern, erklärte die Post. Dies drohe die Gewinne der Sparte aufzufressen: Im vergangenen Jahr erwirtschaftete der Konzern in der Brief- und Paketsparte in der Bundesrepublik einen operativen Gewinn (Ebit) von 1,27 (Vorjahr: 1,7) Milliarden Euro. Appel sagte, die Post werde keine Dinge tun, von denen er wisse, dass sie das Brief- und Paktgeschäft in Deutschland nachhaltig in Frage stellten.