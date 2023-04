Die Verdi-Mitglieder der Deutschen Post haben mit großer Mehrheit dem Mitte März ausgehandelten Tarifvertrag für die rund 160.000 Tarifbeschäftigten zugestimmt. Das teilte die Gewerkschaft am Freitag mit. In der Urabstimmung votierten demnach 61,7 Prozent der Befragten dafür, das Tarifergebnis anzunehmen. Auch die Ver.di-Tarifkommission habe dem Kompromiss zugestimmt. »Damit tritt der Tarifvertrag in Kraft.«