Quartalsbericht Deutsche Post startet mit Umsatz- und Gewinnrückgängen ins Jahr

Die Deutsche Post musste im ersten Quartal Rückgänge bei Umsatz und Gewinn hinnehmen. Als Gründe gibt der Konzern die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs und die lahmende Weltkonjunktur an. An seinen Gewinnzielen für 2023 will der Konzern mit dem neuen CEO Tobias Meyer allerdings festhalten.