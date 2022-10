Gewinn im dritten Quartal steigt stärker als erwartet

Im dritten Quartal erzielte die Post vorläufigen Zahlen zufolge einen operativen Gewinn von 2,04 Milliarden Euro – mehr als von Analysten im Schnitt erwartet und rund 15 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, als der Konzern seinen Mitarbeitern einen Corona-Sonderbonus von insgesamt 178 Millionen Euro gezahlt hatte.

Im Inland schwächelte die Post bei ihrem Brief- und Paketgeschäft, allerdings war der Volumenrückgang nicht mehr so stark wie zuvor. In den ersten neun Monaten verdiente der Logistikkonzern nun rund 6,5 Milliarden Euro.