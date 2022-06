In den vergangenen Wochen hatte bereits der Personalmangel an den Flughäfen in Deutschland aber auch in anderen Ländern teilweise zu Chaos in der Abfertigung von Passagieren geführt. Lufthansa-Chef Carsten Spohr (55) hatte sich am Dienstag für das Chaos entschuldigt und eingeräumt, dass es der Konzern mit dem Sparen übertrieben habe.