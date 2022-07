Bundesverkehrsminister Volker Wissing übt Kritik am Bahn-Management und an Ex-Vorstand Ronald Pofalla. "Die ersten Gespräche, die ich mit dem Infrastrukturvorstand nach meinem Amtsantritt geführt habe, ließen die Probleme nicht in dem Maße erkennen, wie ich sie später vorgefunden habe", sagte der FDP-Politiker dem SPIEGEL. "Ich war dann sehr überrascht, als er den Konzern verlassen wollte – zumal in dieser Zeit die Pünktlichkeit der Bahn noch einmal rapide abnahm", betonte Wissing mit Blick auf den früheren CDU-Politiker Pofalla. Dieser war Ende April ausgeschieden, obwohl sein Vertrag eigentlich noch bis Juli 2025 galt.