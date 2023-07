Die Deutsche Bahn und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) haben den Schlichterspruch im Tarifstreit der Deutschen Bahn als Kompromiss anerkannt. Beide Seiten wollten ihren jeweiligen Gremien eine Annahme des Vorschlags empfehlen, teilten sie am Mittwochabend in Potsdam mit. Bei der EVG entscheidet am Freitag der Bundesvorstand über den Schlichterspruch. Anschließend müssen die Mitglieder in einer Urabstimmung darüber abstimmen. Zuvor hatten die beiden Schlichter – die Arbeitsrechtlerin Heide Pfarr (78, SPD) und der frühere Verteidigungs- und Innenminister Thomas de Maizière (69, CDU) – ihren Spruch bekannt gegeben.