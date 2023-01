Plan für 2023 Deutsche Bahn will 25.000 neue Beschäftigte einstellen

Die Deutsche Bahn will in diesem Jahr gut 25.000 Menschen einstellen. Unter dem Strich kommen damit rund 9000 neue Jobs hinzu, wie der Staatskonzern am Freitag mitteilte. "Wir investieren auch 2023 auf Rekordniveau in Personal, besonders im operativen Bereich", sagte DB-Personalvorstand Martin Seiler (59). Ziel sei etwa, die betriebliche Qualität zu verbessern, die Fahrgastzahlen zu verdoppeln und eine Generalsanierung der teilweise maroden Infrastruktur. Die Zielmarke beim Personal sei wegen des Fachkräftemangels herausfordernd. "Der Arbeitsmarkt ist enger und umkämpfter geworden." Aktuell arbeiten bei der DB in Deutschland rund 200.000 Menschen.