Bahnreisende müssen sich kommende Woche zur Ferienzeit womöglich auf einen weiteren Streik einstellen. Bei der Eisenbahngewerkschaft EVG deutet sich Insidern zufolge für Dienstag ein 24-stündiger Arbeitskampf an. Dies sei jedoch noch nicht endgültig, eine Entscheidung dazu falle am Donnerstag, sagte eine mit der Sache vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch.