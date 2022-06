Mehr als jeder dritte Fernzug kam im Mai zu spät. Anders formuliert: Im Mai kamen nur noch 59 Prozent aller Fernzüge pünktlich in den Bahnhöfen an, wie kürzlich "DER SPIEGEL" analysierte - so schlecht war die Quote seit zwölf Jahren nicht mehr. Auch Regionalzüge verspäten sich zusehends häufiger.