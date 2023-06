Bahn-Vorstand Pünktlichkeit wie in Japan nicht erreichbar

Die Bahn hoffe nach Abschluss vieler Baustellen in absehbarer Zeit wieder mehr als 80 Prozent zu erreichen, sagte der Manager. Eine wichtige Etappe sei dabei die Sanierung der Bahnstrecke zwischen Frankfurt am Main und Mannheim bis Ende 2024. "Und mit der Inbetriebnahme von Stuttgart 21 Ende 2025 werden sich viele Fahrtzeiten im Fernverkehr verringern", sagte Peterson. "Bis 2030 wird die Bahn Jahr für Jahr und Schritt für Schritt deutlich besser." Die Bahnkunden bräuchten noch etwas Geduld mit der Bahn. "Es wird aber nicht Jahrzehnte dauern, bis die Bahn in einem erheblich besseren Zustand als heute ist."