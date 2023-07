Die Monopolkommission fordert schon länger eine Zerschlagung der Deutschen Bahn, der Staatskonzern soll in eine Infrastrukturgesellschaft und in Transportsparten aufgeteilt werden. Die Betreiber der Infrastruktur und die Nutzer dieser Infrastruktur sollen strikt voneinander getrennt werden, so das Konzept.

Das Ziel ist mehr Wettbewerb im Eisenbahnmarkt und mehr Qualität bei der Deutschen Bahn. Doch Bahn-Chef Richard Lutz (59) verhindert mit Lobbydruck und rhetorischen Waffen jede ernsthafte Reform und nutzt gezielt Schwachstellen von Verkehrsminister Volker Wissing (53; FDP) aus.