Verhandlungen laufen seit drei Monaten

DB und EVG verhandeln seit Ende Februar über einen neuen Tarifvertrag. Zu Beginn gingen die Gespräche nur sehr stockend voran, zweimal rief die EVG daher zum Warnstreik auf und versuchte, den Druck auf die Bahn schnell zu erhöhen. Ein dritter, 50 Stunden langer Warnstreik wurde kurzfristig abgesagt, weil beide Seiten vor dem Arbeitsgericht in Frankfurt am Main einem Vergleich zustimmten.

Die vierte Verhandlungsrunde begann am Dienstag in Fulda. EVG-Verhandlungsführer Loroch bezeichnete die Gespräche der vergangenen Tage als "konstruktiv im Vergleich zu den vorherigen Runden, weil wir mal in die Themen einsteigen konnten". Immer wieder wurde in kleineren Runden und Arbeitsgruppen verhandelt, Zwischenergebnisse ausgetauscht, am Dienstag und Mittwoch dauerten die Gespräche jeweils bis in die Abendstunden an. "Die letzten Tage haben sehr deutlich gezeigt, dass es Sinn ergibt, dass wir weiter verhandeln und dass wir weiter sprechen", sagte Loroch.