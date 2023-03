Fraglich auch, was aus dem Manöver wird, das Bundesverkehrsminister Volker Wissing (52) zum nächsten Jahreswechsel vollziehen will. Dann soll das Bahnnetz in eine neutrale, allein am Gemeinwohl orientierte Gesellschaft umziehen. Eine gute Idee, denn nur so lässt sich wirksam unterbinden, dass die Bahn im Netz Überschüsse erzielt, die dann trickreich an andere, defizitäre Sparten weiterfließen. Doch im Hintergrund sind Lutz und seine Crew längst dabei, die Reform abzumoderieren und allenfalls ein Reförmchen zuzulassen. Ohnehin soll die neue Infrastrukturgesellschaft ein Teil des DB-Konzerns bleiben – ein logischer Widerspruch zum Gebot der Unabhängigkeit.