Nach Pofalla-Abgang Deutsche Bahn holt dritte Frau in den Vorstand

Der Aufsichtsrat hat der Neuaufstellung auf seiner Sitzung am Donnerstag zugestimmt. "Das Team DB steht – jünger und weiblicher als je zuvor", teilte Bahnchef Richard Lutz (58) am Donnerstag mit. "Ich freue mich sehr, dass der Vorstand sofort an die Arbeit gehen kann."

"Huber kennt den Konzern wie kaum ein Zweiter und hat unter anderem auch als ehemaliger Personalvorstand der DB Netz AG profunde Kenntnisse der Infrastruktur", sagte Aufsichtsratschef Michael Odenwald (64). Aktuell leidet die Bahn an den Folgen ihres überlasteten Netzes mit kaputten Weichen, veralteten Stellwerken und vielen Baustellen.