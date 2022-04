Das Kartellamt ist in einer Untersuchung zu dem vorläufigen Ergebnis gekommen, dass der Konzern die Geschäftsmodelle von Mobilitätsplattformen behindere, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Die Bahn sei das in Deutschland marktbeherrschende Unternehmen auf der Schiene, erklärte Kartellamtschef Andreas Mundt (62). Sie liefere aber wichtige Daten nicht an die Internet-Plattformen, die etwa eine Kombination von Bahntickets mit Flügen, Carsharing, Fernbus oder Mietfahrrädern vermitteln. Die Bahn informiere diese nicht über Prognosedaten zum Beispiel über Verspätungen, Fahrtverlauf oder Zugausfälle.