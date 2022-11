Das umsatzstärkste Unternehmen der "Big Four", Deloitte, in dem weltweit über 400.000 Mitarbeiter in den Bereichen Beratung und Wirtschaftsprüfung tätig sind, hat nun den bisherigen US-Vorstandschef Joe Ucuzoglu (45) auserkoren, ab dem Januar 2023 das globale Geschäft des Unternehmens zu leiten. Das berichtet die "Financial Times" .