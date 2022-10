Laut dem Bericht der "FT" fiel Cahill im Rahmen eines Team-Events während des Pferderennens in Ascot am 14. Juni mit beleidigenden Aussagen auf: So sei der Senior-Partner und Vizevorsitzende betrunken gewesen und hätte sich sexistisch sowie rassistisch geäußert. Anonymen Zeugenberichten zufolge solle er "jede kollektive Gruppe (von Minderheiten)" beleidigt haben. Cahill habe sich am nächsten Tag entschuldigt und den Vorfall bei Deloitte gemeldet. Daraufhin wäre eine interne Untersuchung in Gang gesetzt worden.