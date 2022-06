Das Prüfgeschäft von EY war durch mehrere Skandale in die Kritik geraten – in Deutschland vor allem wegen des Wirecard-Skandals. Dabei mutmaßen nicht nur die Aufsichtsbehörden in Deutschland und Großbritannien mögliche Interessenkonflikte, wenn Prüfer und Berater ein und desselben Unternehmens die Bücher eines Kunden prüfen und diesem zugleich auch Beratungsdienstleistungen verkaufen. So untersucht in den USA die Börsenaufsicht SEC aktuell mögliche Verstöße gegen eine unabhängige Prüfungspraxis der "Big Four".