Die Einheit dient als Pilot: Was in Deutschland erprobt wird, soll später vom Rest der Welt übernommen werden. Insgesamt will Deloitte in den kommenden Jahren einen dreistelligen Millionenbereich in den neuen Geschäftsbereich investieren. Die Zielmarken für die ersten Monate sind dementsprechend anspruchsvoll: Ein dreistelliger Millionenbetrag soll Ende Mai kommenden Jahres in der Kategorie Umsatz in der Bilanz stehen.