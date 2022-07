Gegründet wurde Deliveroo 2013 von Will Shu und Greg Orlowski in London. 2019 stellte der Lieferant seinen Dienst in Deutschland ein. Für Aufsehen sorgte im April die Verurteilung zweier Topmanager des Unternehmens in Frankreich. Die Männer hatten laut Gericht Fahrer als Scheinselbstständige eingesetzt. Zudem verhängte die Kammer Geldstrafen in Höhe von 30.000 Euro. Das Unternehmen selbst muss wegen "verdeckter Arbeit" eine Höchtstrafe von 375.000 Euro zahlen.