Italien sperrt GhatGPT

Die Konferenz der Datenschutzbehörde beschäftigte sich dem Bericht zufolge am Montag "aus aktuellem Anlass" mit dem Thema. In Italien wurde ChatGPT bereits vorläufig gesperrt. Die Datenschützer in Rom werfen dem Start-up und Entwickler OpenAI vor, dass es seinen Nutzern nicht mitteile, welche Informationen von ihnen gespeichert werden. Zudem habe das Unternehmen keine rechtliche Grundlage für die Sammlung und Speicherung der Daten.