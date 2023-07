In den USA werden Konzernchefs bekanntlich besser bezahlt als die meisten ihrer Amtskollegen in Europa. Allerdings mussten im vergangenen Jahr die Vorstandschefs des im marktbreiten S&P 500 gelisteten Unternehmen im Schnitt rückläufige Bezüge hinnehmen, das erste Mal seit einem Jahrzehnt. Zwei Drittel der Konzernchefs bekamen eine geringere Vergütung ausgezahlt als zuvor. Nicht selten lag es an dem geringeren Wert der zugeteilten Aktien, die immer noch einen Großteil ihrer Vergütung ausmachen, wie das "Wall Street Journal" unlängst schrieb.