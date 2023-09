Rund drei Viertel, also 75 Prozent der befragten Unternehmen erlitt in den letzten zwölf Monaten Cyberangriffe, im Vorjahr waren noch 84 Prozent der Firmen betroffen. "Der leichte Rückgang der betroffenen Unternehmen ist ein positives Zeichen und zeigt, dass die Schutzmaßnahmen greifen", sagte Wintergerst. Erstmals fühlen sich mehr als die Hälfte, 52 Prozent, der Unternehmen durch Cyberangriffe in ihrer Existenz bedroht. Vor einem Jahr lag dieser Wert bei 45 Prozent, vor zwei Jahren bei neun Prozent, heißt es in der Umfrage.