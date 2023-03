Als ersten bekannten "Cyber-Kollateralschaden" bezeichnet das BSI den Angriff auf einen Satellitendienstleister am 24. Februar 2022, also dem Tag, an dem der russische Angriffskrieg begann. Gemeint ist damit offenbar der Cyberangriff auf das Satellitennetzwerk Viasat. Die Attacke führte auch zum Ausfall von Modems in deutschen Windkraftanlagen, von der Störung waren auch andere Länder wie Frankreich und Irland betroffen.

Laut dem Lagebericht des BSI wurden außerdem vereinzelte Cyberaktivitäten gegen kritische Infrastrukturen beobachtet, so zum Beispiel gegen einen deutschen Mineralölhändler mit russischem Mutterkonzern. Die Beschreibung passt zum Cyberangriff der Hackergruppe "Anonymous" auf den Energiekonzern Rosneft Deutschland. Der Gruppe war es gelungen, tief in die Systeme des Unternehmens einzudringen und in größerem Umfang Daten zu erbeuten.

Zukünftig mehr Desinformationskampagnen

Zuletzt kam es in Deutschland Ende Januar vermehrt zu Distributed-Denial-of-Service-Angriffen. Bei diesen Angriffen wird ein Server mit so vielen Anfragen überlastet, dass das System die Aufgaben nicht mehr bewältigen kann – und im schlimmsten Fall zusammenbricht. Die Angriffe waren Ende Januar von der russischen Hackergruppierung Killnet angekündigt worden, nach der Zusage der Bundesregierung, Leopard-Panzer an die Ukraine zu liefern.

Ziele waren vor allem Flughäfen, aber es gab auch einzelne Ziele im Finanzsektor, auch Internetauftritte der Bundes- und Landesverwaltungen wurden angegriffen und waren zeitweise nicht mehr erreichbar. Direkte Auswirkungen auf die jeweilige Dienstleistung konnte das BSI allerdings nicht feststellen.

Oft gehe es auch nicht darum, etwas zu zerstören oder zu deaktivieren, sagt Marcus Willett vom Thinktank IISS. "Es geht viel um Informationsbeschaffung und um psychologische Beeinflussung." Er prognostiziert, dass russische Desinformationskampagnen in Zukunft zunehmen werden, vor allem vor Wahlen in den USA oder in Mitgliedstaaten der EU. "Dafür werden russische Cyberattacken überwiegend eingesetzt werden", sagt er.

Auch der finnische Sicherheitsexperte Mikko Hyppönen kann das bestätigen. In seinem Land stehen im April Parlamentswahlen an: "Wir sehen momentan viele russischsprachige Trolle, die versuchen, die Menschen in den sozialen Medien zu beeinflussen."