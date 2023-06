Crispin Odey hängt in der City of London der Ruf einer Investmentlegende an. Der 64-Jährige hat sich aus einfachen Verhältnissen hochgearbeitet, zwischenzeitlich verwaltete der von ihm gegründete Hedgefonds mehr als 13 Milliarden US-Dollar (12,08 Milliarden Euro). In Deutschland machte Odey vor einigen Jahren Schlagzeilen, mit Attacken auf den Skandalkonzern Wirecard etwa und die Finanzaufsicht Bafin.